

Каладзе: Реабилитация станции метро «Варкетили» начнется 9 февраля и продлится 18 месяцев

01.02.2023 12:47





Реабилитация станции метро «Варкетили» начнется 9 февраля и продлится 18 месяцев.



Как заявил на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, полная реабилитация станции метро обойдется в 13,4 млн лари.



«Мы начинаем работы по реабилитации метро «Варкетили». Определенные работы были проведены при прежнем мэре, но мы помним, какой плачевный результат произошел в метро «Варкетили», я имею в виду обрушение потолка… Компания, которая будет выполнять данные работы - «Бада Констракшн», которая также выполняет реабилитационные работы метро «Авлабри». Общая стоимость соглашения составляет 13,4 млн лари, оно включает полную реабилитацию интерьера и внутренней инфраструктуры станции. В том числе, будет осуществлен демонтаж существующего асбестового потолка и установка нового потолка из современных материалов. Компания начнет работы 9 февраля, они будут осуществляться в соответствии со всеми установленными нормами и стандартами. Срок выполнения работ определен в 18 месяцев. Данный проект должен быть завершен к лету следующего года. Для демонтажа/ монтажа асбестового потолка на нижней платформе метро «Варкетили» и в наклонном тоннеле нам придется закрыть станцию ​​метро примерно на 2 месяца, в июне- августе. В период закрытия станции метро мы сделаем все возможное и постараемся добавить маршрутные линии в направлении Варкетили с соответствующим количеством автобусов, чтобы максимально содействовать пассажирам», - сказал Каладзе.





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