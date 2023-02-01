

Количество запросов из Грузии о предоставлении убежища в странах ЕС в 2021 году увеличилось на 69%

01.02.2023 12:53





В 2021 году в странах-членах ЕС количество запросов из Грузии о предоставлении убежища увеличилось на 69% по сравнению с 2020 годом, — об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией отчете в рамках механизма приостановки визового режима, который был предоставлен «Интерпрессньюс» офисом ЕС в Грузии в ответ на интерес к соответствующей информации.



Согласно документу, в 2020 году гражданами Грузии в странах-членах ЕС было подано 8650 заявок о международной защите, а в 2021 году их число составило 14600.



Кроме того, согласно отчету, в 2021 году было зафиксировано 30 фактов незаконного пересечения границ государств-членов ЕС грузинами, что идентично данным 2020 года.



Кроме того, в 2021 году количество граждан Грузии, незаконно пребывающих в государствах-членах, увеличилось на 28%. В частности, в 2021 году в государствах-членах незаконно находились 13 000 граждан Грузии, а в 2020 году это число составляло 10 165.



«Количество случаев отказа во въезде в страны-члены гражданам Грузии увеличилось на 50%», - говорится в отчете. В частности, в 2021 году во въезде в страны-члены было отказано 3105 гражданам Грузии.



Также, согласно отчету, в 2021 году количество решений о возвращении граждан Грузии сократилось на 13%. В частности, в 2021 году решение о возвращении в Грузию было принято в отношении 10 595 граждан, а в 2020 году это число составляло 12 120. Сократилось и количество вернувшихся в Грузию граждан. В частности, согласно отчету, в 2021 году в Грузию вернулись 5 495 граждан, а в 2020 году — 6 330 граждан.



«Однако Frontex сообщает, что в 2021 году соглашение о реадмиссии выполнено удовлетворительно. Несколько стран-членов заявляют, что у них было хорошее сотрудничество с Грузией, в частности, в связи с использованием полетов в обратном направлении», — говорится в отчете.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





