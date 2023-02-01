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Байден и Зеленский могут встретиться в Польше - СМИ


01.02.2023   13:43


Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце февраля во время визита главы Белого дома в Польшу. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечает издание, не исключено, что визит Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. Сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города - Жешув и Варшава.

"Украинский президент представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине" - сообщил изданию дипломатический источник в Киеве о планах переговоров.

Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности для Киева, добавил источник.

Сейчас визит Джо Байдена в Украину не рассматривается.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет.


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