

Байден и Зеленский могут встретиться в Польше - СМИ

01.02.2023 13:43





Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце февраля во время визита главы Белого дома в Польшу. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.



Как отмечает издание, не исключено, что визит Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. Сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города - Жешув и Варшава.



"Украинский президент представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине" - сообщил изданию дипломатический источник в Киеве о планах переговоров.



Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности для Киева, добавил источник.



Сейчас визит Джо Байдена в Украину не рассматривается.



По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет.







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