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Саакашвили: Единственное, о чем прошу, это возможность адекватного лечения
01.02.2023 16:37
По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, он просит возможности адекватного лечения.
В ходе включения на судебном процессе, он также обратился к своим детям и сказал, что «все будет хорошо».
«Я отдал Грузии все свои знания … Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, дайте мне возможность адекватного лечения. Если нужно, я пожертвую своей жизнью, Алиска, Никуша, не расстраивайтесь, в конце концов все будет хорошо», - заявил Саакашвили.
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