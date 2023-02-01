

Саакашвили: В отношении меня осуществляется пытка и я был отравлен

01.02.2023 16:38





Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине, - об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе включения на судебном процессе. Это заявление он сделал на украинском языке и отметил, что уверен в победе украинцев.



«В отношении меня осуществляется пытка и я был отравлен. Я горжусь, что все восторгаются украинским народом, я горжусь тем, что президентом является Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», - заявил Саакашвили, подключившийся к процессу из клиники «Вивамед».





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