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Саакашвили: В отношении меня осуществляется пытка и я был отравлен
01.02.2023 16:38
Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине, - об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе включения на судебном процессе. Это заявление он сделал на украинском языке и отметил, что уверен в победе украинцев.
«В отношении меня осуществляется пытка и я был отравлен. Я горжусь, что все восторгаются украинским народом, я горжусь тем, что президентом является Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», - заявил Саакашвили, подключившийся к процессу из клиники «Вивамед».
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