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Гиули Аласания заявляет, что на счете, открытом сыном Темуром Аласания для Саакашвили, пока собрана небольшая сумма
01.02.2023 16:41
По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, на счете, открытом сыном Темура Аласания для Саакашвили, пока собрана небольшая сумма.
На вопрос — «Сын Темура Аласания открыл счет и идет сбор денег. Почему собираются эти деньги, когда адвокаты обслуживают Саакашвили бесплатно, а вы даже в клинике денег не платите?» — Гиули Аласания заявила, что деньги собираются на передвижение адвокатов.
«Для передвижения. Адвокаты передвигаются туда-сюда, у них встречи. Пока собрано очень мало денег», — заявила Гиули Аласания.
Кроме того, Аласания отметила что у Саакашвили есть и адвокаты, которые работают не бесплатно.
«У нас есть и другие адвокаты, которые не обслуживают нас бесплатно», — отметила мать бывшего президента.
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