

Гиули Аласания заявляет, что на счете, открытом сыном Темуром Аласания для Саакашвили, пока собрана небольшая сумма

01.02.2023 16:41





По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, на счете, открытом сыном Темура Аласания для Саакашвили, пока собрана небольшая сумма.



На вопрос — «Сын Темура Аласания открыл счет и идет сбор денег. Почему собираются эти деньги, когда адвокаты обслуживают Саакашвили бесплатно, а вы даже в клинике денег не платите?» — Гиули Аласания заявила, что деньги собираются на передвижение адвокатов.



«Для передвижения. Адвокаты передвигаются туда-сюда, у них встречи. Пока собрано очень мало денег», — заявила Гиули Аласания.



Кроме того, Аласания отметила что у Саакашвили есть и адвокаты, которые работают не бесплатно.



«У нас есть и другие адвокаты, которые не обслуживают нас бесплатно», — отметила мать бывшего президента.





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