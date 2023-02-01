

Хабеишвили: Важно, чтобы Михаил Сааакшвили был вовремя переведен на лечение за границу

01.02.2023 16:42





«Бидзина Иванишвили и Гарибашвили, должны прекрасно знать, что даже криминальные министр здравоохранения и юстиции, которые сидят у них на заседаниях правительства, фальсифицируют, в том числе конкретные документы о состоянии здоровья президента Саакашвили. Они должны знать, что им переломают руки, в буквальном смысле», — об этом заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По словам Хабеишвили, важно, чтобы Михаил Сааакшвили был вовремя переведен на лечение за границу.



«Все должны хорошо знать, что пока Миша Саакашвили находится в заложниках и плену, никакой другой политической повестки в этой стране быть не может. Тем преступникам, которые сидят вместе с главным преступником Гарибашвили на заседании правительства, переломают руки за фальсификацию документов», — заявил Хабеишвили.





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