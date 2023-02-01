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Саакашвили: если я не доживу до победы Украины, похороните мое сердце в Киеве
01.02.2023 16:43
Если я не доживу до победы Украины, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Об этом заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе включения на судебном процессе, передает агентство IPN.
Свои слова Саакашвили произнес на украинском языке.
«В отношении меня совершаются пытки, я был отравлен. Я горжусь тем, что все восторгаются украинским народом, горжусь, что президентом является Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но, если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил Саакашвили в ходе видеосвязи из клиники «Вивамед», где он проходит лечение.
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