

Саакашвили: если я не доживу до победы Украины, похороните мое сердце в Киеве

01.02.2023 16:43





Если я не доживу до победы Украины, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Об этом заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе включения на судебном процессе, передает агентство IPN.



Свои слова Саакашвили произнес на украинском языке.



«В отношении меня совершаются пытки, я был отравлен. Я горжусь тем, что все восторгаются украинским народом, горжусь, что президентом является Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но, если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил Саакашвили в ходе видеосвязи из клиники «Вивамед», где он проходит лечение.



Источник: СОВА

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