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Патриархия Грузии вмешалась в спор по поводу Гелатского монастыря


01.02.2023   16:44


Патриархия Грузии заступилась за Национальный центр им. Чубинашвили, который на днях распространил разгромный критический отчет о нарушениях в ходе реставрации Гелатского монастыря.

Патриархия подтвердила, что заключение Центра было сделано на основании ее прямого запроса и «здесь нет никакой политики».

Перед этим сделало заявление министерство культуры, которое категорически не согласилось с критикой и утверждало, что «узкая группа ученых» центра Чубинашвили находится в конфронтации по политическим мотивам с министерством и лично министром Теей Цулукиани и использует для этого тему Гелати.

«Здесь нет никакой политики, а цель — защита памятника… Что касается заявлений, будто выводы сделаны в частном порядке и не имеют юридической силы, это не соответствует действительности», — заявила служба по связям с общественностью Патриархии.

Патриархия отмечает, что заключение Центра было утверждено при участии членов Ученого совета, при наличии кворума, подписано и утверждено директором Мариам Гачечиладзе.

«Мы высоко ценим научный авторитет Центра Чубинашвили и подтверждаем наше уважение», — говорится в заявлении.

Одновременно министерству культуры ответил сам Исследовательский центр истории и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили.

«Недопустимо пытаться перевести деловую критическую дискуссию о проблемах важнейшего памятника в совершенно непонятную перспективу. К сожалению, в письме министерства явно просматривается стремление политизировать проблему Гелати», — говорится в заявлении.

Здесь же отмечается, что Центр не имеет никакого отношения к брифингу, состоявшемуся в офисе оппозиционной партии «Лело», на котором цитировались части доклада.

Отчет, подготовленный по запросу Патриархии, был направлен в канцелярию Грузинской православной церкви 27 января, в Министерство культуры, спорта и молодежи – 30 января. В тот же день он был опубликовано на сайте центра.

«Специалисты по культурному наследию не руководствуются политическими симпатиями и антипатиями при выполнении своих профессиональных обязанностей. Оценка положения Гелати основана на квалифицированном объективном анализе фактов, а не на «партийных интересах», — говорится в заявлении.

Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Там действовала знаменитая Гелатская академия, в монастыре расположена могила легендарного царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уже несколько лет вокруг Гелати продолжается скандал — монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации


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