

Вице-премьер Молдовы посетил с визитом в Грузию

01.02.2023 16:44





Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебриан посетил Грузию, где встретился с премьер-министром, государственным министром по вопросам примирения, министром здравоохранения и представителями Парламента, с которыми обсуждал вопросы двустороннего сотрудничества и повестку дня реформ, проводимых в странах. Он также посетил село Ведзиси, недалеко от линии оккупации, и обсудил события, связанные с оккупированными территориями Грузии и Молдовы.



Встреча с премьер-министром



В ходе встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили стороны подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта и подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности стран друг друга.



«Разговор также коснулся процесса интеграции стран Ассоциированного трио в ЕС. Внимание было сосредоточено на выполнении рекомендаций Европейского совета, уже предпринятых шагах и плане действий», — говорится в сообщении Администрации правительства Грузии.



Гарибашвили и Серебриан также говорили о региональных и глобальных вызовах безопасности и подчеркнули важность совместных усилий для их решения.



Встреча с государственным министром по вопросам примирения



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани проинформировала вице-премьера Молдовы о мирном плане Тбилиси для оккупированных регионов Грузии. Она также рассказала о сложной ситуации с гуманитарной точки зрения и с защитой прав человека в оккупированных регионах.



«Грузию и Молдову связывает ряд важных вопросов, общих целей и вызовов, отвечающих нашим общим интересам, среди которых восстановление суверенитета и территориальной целостности наших стран в рамках признанных на международном уровне границ, а также присоединение к Евросоюзу, и в целом дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества», — отметила Ахвледиани.



Вице-премьер Молдовы заявил, что у Молдовы и Грузии схожие проблемы в отношении сепаратизма, который «поддерживается Российской Федерацией». В этом контексте Серебриан добавил, что «нам необходимо скоординировать наши действия» с точки зрения реинтеграции, а также интеграции с ЕС.



Вице-премьер Молдовы вместе с госминистром Грузии посетил село Одзиси и щаявил, что получил информацию от своих грузинских коллег о защите прав человека в оккупированном регионе, а также о проблемах в школах, этнических чистках в обоих оккупированных регионах, а также трагедии сотен тысяч грузин, которым пришлось покинуть свои дома. «Я думаю, что у нас много общих вопросов. Именно поэтому необходимо координировать наши действия с нашими европейскими коллегами», — добавил он.



Другие встречи



Вице-премьер Молдовы также встретился с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Стороны подчеркнули «особые связи между Грузией и Молдовой как с исторической, так и с геополитической точек зрения» и обсудили общеевропейскую повестку дня. В частности, процесс выполнения рекомендаций ЕС. «Стороны акцентировали внимание на важности сотрудничества и обмена опытом между парламентами. Также обсуждались вызовы региональной безопасности и последствия войны России в Украине», — говорится в сообщении Парламента.



В рамках визита вице-премьер-министр Молдовы встретился с министром по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Зурабом Азарашвили, где стороны обсудили существующие проекты помощи ВПЛ и их интеграции. Они также обсудили текущие программы помощи украинским беженцам в Грузии и Молдове.





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