

Сарджвеладзе назвал несерьезным предложение Хабеишвили

01.02.2023 16:45





В «Грузинской мечте» ответили на предложение новоизбранного председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.



Накануне политик предложил оставить парламент и местные законодательные собрания и переоформить офис партии на Бидзину Иванишвили в случае освобождения Михеила Саакашвили.



Михеил Сарджвеладзе, депутат парламента от правящей партии, заявил, что Хабеишвили не разбирается в вопросах освобождения из заключения.



«Не знаю, может это предложение для него приемлемо или может, он и не разбирается в этих вопросах. Освобождение из заключения вопрос правовой и не может быть предметом политического договора.



Не знаю, почему он считает, что для кого-то важен офис его партии или же его нахождение и отсутствие в парламенте или Сакребуло. Это неправильное и нелогичное отношение. Это все не только несерьезно, но и комично», — заявил он.





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