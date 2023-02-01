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Сарджвеладзе назвал несерьезным предложение Хабеишвили
01.02.2023 16:45
В «Грузинской мечте» ответили на предложение новоизбранного председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.
Накануне политик предложил оставить парламент и местные законодательные собрания и переоформить офис партии на Бидзину Иванишвили в случае освобождения Михеила Саакашвили.
Михеил Сарджвеладзе, депутат парламента от правящей партии, заявил, что Хабеишвили не разбирается в вопросах освобождения из заключения.
«Не знаю, может это предложение для него приемлемо или может, он и не разбирается в этих вопросах. Освобождение из заключения вопрос правовой и не может быть предметом политического договора.
Не знаю, почему он считает, что для кого-то важен офис его партии или же его нахождение и отсутствие в парламенте или Сакребуло. Это неправильное и нелогичное отношение. Это все не только несерьезно, но и комично», — заявил он.
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