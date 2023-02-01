

Амиран Гамкрелидзе обвиняет власти Грузии в дискредитации

01.02.2023 16:48





Телеканал «Формула» обнародовал два письма, которые, по сведениям журналистов, уже бывший глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе написал министру здравоохранения Грузии Зурабу Азарашвили и его заместительнице Тамар Габуния.



В письмах Гамкрелидзе акцентирует внимание на проблемах системы здравоохранения и говорит, что внутри системы велась кампания по его дискредитации.



Напомним, что Гамкрелидзе покинул должность в августе 2022 года. Об этом тогда сообщил министр Зураб Азарашвили.



Первое письмо



«Спасибо за письмо и ожидаемое решение.



Понятно, что оно не было принято без согласования соответствующими управлениями или отдельными структурными подразделениями, с вами и министром (поэтому я и пересылаю письмо господину министру).



Наряду с многими другими факторами оскорбителен и тот факт, что вы даже не удостоили меня, того чтобы письмо подписало должностное лицо высоко ранга и распределили ответственность на весь центр», — говорится в письме.



Далее Гамкрелидзе пишет, что «финансовая часть контракта не является для него определяющей» и при этом добавил обращаясь к сотрудникам:



«Наверно вы в определенной степени тоже чувствуете муки совести, так как из-за обстоятельств были вынуждены поддержать процессы, которые велись в отношении меня на протяжении последних месяцев», — пишет он.



Гамкрелидзе также обращает внимание на то, что финансирование в размере 2% ВВП не сможет способствовать развитию здравоохранения в стране. При этом он пишет, что вступившая в силу в 2013 году универсальная программа здравоохранения, была одной из главных достижений правительства «Грузинской мечты», но к сожалению, этот процесс будет «откатываться назад».



По его оценке, NCDC не может давать населению правильную информацию о динамике заболеваний.



«Лучший пример — ковид, грипп и другие респираторные инфекции. Мне стыдно, что столь важная информация уже несколько месяцев не выкладывается в то время, как с декабря в стране у нас хоть и не очень значительный, но всё же идет прирост ковида, что требует проведения соответствующих мероприятий.



Не верите мне — поверьте вчерашним рекомендациям Чрезвычайного комитета ВОЗ. Думаю, сейчас они обладают большим опытом и знаниями, чем мы, и они воздержались от объявления окончания пандемии. С подобным заявлением накануне выступил и Белый дом», — говорится в письме.



Дата письма не уточняется, но заявление Белого дома датируется 30-ым января.



Первого февраля, после публикации письма, Гамкрелидзе сообщил «Netgazeti», что не видел опубликованные телеканалом «Формула» письма, но добавил, что действительно отправил письмо делового характера с просьбой его не публиковать.



Второе письмо



Второе письмо адресовано лично новой главе NCDC Тамар Габуния. В нём Гамкрелидзе говорит о процессах в ведомстве направленных против него.



В частности, Гамкрелидзе пишет, что речь идёт о его консультационной работе в разных проектах.



Также, бывший глава ведомства утверждает, что большая часть сотрудников говорит, что запрещено упоминать его имя, надо убрать его имя из проектов и нельзя приглашать на разные мероприятия. То есть, прекратить всякие его связи с ведомством.



«Несмотря на то, что из разных официальных или неофициальных источников у меня есть информация о мнениях, которые активно обсуждаются и которыми меня пытаются дискредитировать (что якобы в центре ничего не делалось при моем руководтсве, не было порядка, что я не заботился об оплате и благосостоянии сотрудников, имел место непотизм).<…>Все же не хочу верить, что это правда, поскольку своей жизнью и деятельностью в области здравоохранения, думаю, я этого не заслуживал», — обращается он к адресату.



Гамкрелидзе просит официально прислать ему решение о разрыве контракта и в официальном порядке ответить на вопросы:



Какое преступление он совершил;

Почему с ним запрещается связь и сотрудничество;

Когда прекратится подобная политика в его отношении .

По сведениям «Формула», вместе с письмом Гамкрелидзе прислал документ из NCDC, в котором сообщается о решении не продлевать с ним контракт.



Нетгазети

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