

The Economist: Грузия стремительно дрейфует на орбиту Кремля

01.02.2023 17:18





На страницах британского издания The Economist опубликована статья о меняющемся внешнем курсе Грузии и судьбе Михаила Саакашвили. В материале говорится, что страна, которую на Западе некогда называли «маяком свободы», сегодня дрейфует на орбиту Кремля.



Автор статьи отмечает, что дорога, ведущая из тбилисского аэропорта в центр города, носит имя Джорджа Буша-младшего. Он был первым президентом США, в 2005 году посетившим маленькую кавказскую страну. Приветствуя ее демократические реформы и поблагодарив за отправку войск в Ирак, Буш назвал Грузию «маяком свободы» и сказал молодому президенту-реформатору Михаилу Саакашвили, что у Грузии есть «надежный друг в Америке».



«Сегодня именно Кремль хвалит Грузию, в которую он вторгся в 2008 году. За то, что она следует своей линии и отказывается присоединиться к западным санкциям против России».



Автор напоминает, что 55-летний Саакашвили находится под охраной в больнице на окраине Тбилиси, «борясь со деменцией и мышечной атрофией». В письме корреспонденту Economist политик написал, что «помимо всевозможных плохих симптомов, что приводят меня в отчаяние», он сталкивается с ужасной потерей памяти.



Саакашвили считает, что его отравили, и говорит, что впал в кратковременную кому. В декабре его юристы распространили токсикологическое заключение, в котором говорится, что в организме экс-президента присутствуют тяжелые металлы. Токсиколог выразил мнение, что он был отравлен, говорится в статье.



Источник: СОВА

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