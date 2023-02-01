

Кличко поблагодарил Тбилиси за помощь

01.02.2023 17:19





Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил власти Грузии за подаренные генераторы.



Правительство Грузии этой зимой отправило в Украину 25 генераторных установок высокой мощности, на это из бюджета было выделено полтора миллиона лари.



Четыре генератора из этой партии достались Киеву, они уже распределены по учреждениям, сообщил Кличко.



«Для нас очень важна поддержка наших грузинских друзей.. Мы уверены в своей победе и приглашаем вас в наш город-герой после окончания войны», — говорится в письме Виталия Кличко в МИД Грузии.



Ранее за поставки генераторов поблагодарили власти Грузии мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.



Кроме генераторов от правительства Грузии, Украина также получила до 400 генераторов малой мощности, деньги на которые, полмиллиона лари, собрали по своей инициативе жители Грузии.





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