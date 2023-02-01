

Экс-премьер Гахария выразил поддержку Амирану Гамкрелидзе

01.02.2023 17:23





Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Гахария прокомментировал письма Амирана Гамкрелидзе, в которых тот обвинил власти в дискредитации.



По словам Гахария, правительства меняются, а служение народу — вечная ценность.



«К сожалению, правительство пытается сделать практику недооценки людей правилом. Пандемия была мировым вызовом и мы все вместе смогли сделать Грузию примером успеха. Благодарю всех представителей медицинской сферы.



Недооценка со стороны правительства не должна стать причиной демотивации настоящих профессионалов. Правительства меняются, а служение народу — вечная ценность», — говорится в заявлении политика.



Амиран Гамкрелидзе в период пандемии руководил Национальным центром по контролю заболеваний. СМИ недавно опубликовали письмо, в котором он обвиняет власти Грузии в дискредитации.





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