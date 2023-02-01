

Гия Вольский о Саакашвили

01.02.2023 17:28





Что мы видим в связи с Михаилом Саакашвили, так это то, что наших медицинских ресурсов достаточно не только для спасения его жизни, но и для того, чтобы за очень короткое время вылечить его и поставить на ноги - если он молодец, то должен выдержать заслуженное наказание и потом выйти на политическую арену! - такое заявление сделал представитель фракции «Грузинская мечта» Гия Вольский.



По словам Вольского, то, что происходит вокруг состояния здоровья Саакашвили, является частью злого пиар-плана, который должен увенчаться тем, что в Грузии произойдет дестабилизация, смена власти и открытие второго фронта.



По его заявлению, человек должен быть слеп или действовать вопреки интересам Грузии, чтобы этого не увидеть.



«Как все может идти ровно в связи с лечением, когда главврач заявляет, что пациент не подчиняется лечению - он отказывается не только от лечения, он отказывается от экспертизы, и более того, у него сделана резекция желудка, несколько дней голодает, конечно, и ребра будут видны, а может, покажется и другая кость. Главное, что все это собирается в одну большую корзину, которая называется пиар-мошенничеством. За это заплачены огромные суммы, а в обмен на уплаченные деньги печатаются статьи о том, что человек отравлен. Исходя из этого, реальная картина может быть абсолютно другой. Судье решать, насколько компетентны заключения, которые представлены для рассмотрения. Здесь не может быть политической диктовки», - заявил Гия Вольский.



Депутат от «Грузинской мечты» уверен, что состояние Саакашвили не дойдет до фатального исхода. Вольский также отметил, что если бы это был режим самого Саакашвили, то за преступления, которые были подтверждены в отношении Саакашвили, он получил бы 50 лет лишения свободы.



«Все его политическое окружение, и в это включены и члены семьи, подталкивают Саакашвили к тому, чтобы он повредил себе. И если наступит фатальный результат, то этим воспользуется не государство и правящая группа, а та политическая сила, у которой нет ресурсов, кроме того, чтобы Саакашвили был как можно хуже, и у западных партнеров было как можно больше претензий в отношении власти. Такова реальность. Есть и вторая реальность - если человек не ест, если человек заявляет, что отравлен и отказывается от экспертизы, если человеку проведена резекция желудка и он не следует назначенному курсу лечения, разумеется, он не будет чувствовать себя хорошо. Именно поэтому он находится в госпитале.



Мы делаем все, чтобы здравоохранение обеспечило здоровье и жизнь Саакашвили.



Его команда же - ревком, сформированный клоуном, пусть намечает планы и, если у них есть ресурс, победит на выборах и приходит к власти путем выборов. Потом пусть, если хотят, освобождают Саакашвили и делают что хотят, однако этого не произойдет, потому что Хабеишвили не одержат верх над грузинским обществом», - сказал Гия Вольский.





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