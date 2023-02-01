

Зеленский: Грузия, ее руководство - они за кого сегодня?

01.02.2023 20:23





Грузия, ее руководство - они за кого сегодня?, - заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



«Они нейтральные или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и т.д.?» - сказал Зеленский.



При этом он отметил, что Украина с большим уважением относится к тем или иным внутренним вопросам, однако с непониманием относится к подобному отношению к Саакашвили.



«Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель - его убить», - сказал Зеленский.





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