

Зеленский: Посмотрите, как выглядит Михаил Саакашвили, я думаю, что правительство Грузии его убивает

01.02.2023 20:23





Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии хотят убить бывшего президента Грузии и нынешнего гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщают украинские СМИ.



По информации СМИ, об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.



Зеленский рассказал коллеге, что перед пресс-конференцией ему передали фотографии нынешнего состояния Саакашвили.



«Когда-то он был президентом Грузии. Михаил Саакашвили. Фотографии мне передал Давид Арахамия. Я хочу, чтобы вы увидели, как он выглядит. Я считаю, что сегодня правительство Грузии — что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают.



Поэтому здесь такой вопрос: Грузия она за кого сегодня руководство? Они нейтральны или они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не к своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и т.д.



Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос — за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель — его убить», — сказал Владимир Зеленский.





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