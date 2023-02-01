

Мириам Лексманн: Власти Грузии должны прекратить рисковать жизнью Михаила Саакашвили

01.02.2023 20:24





По заявлению европарламентария Мириам Лексманн, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили должно быть разрешено незамедлительно пройти лечение за границей. Заявление об этом она распространила в «Твиттере», где отметила, что Европейская народная партия поддерживает пленарные дебаты в Европарламенте.



Европарламентарий делится в соцсети фотографиями, на которых визуально видно, в каком состоянии здоровье бывшего президента страны.



«Власти Грузии должны прекратить рисковать жизнью бывшего президента Михаила Саакашвили.



Европейская народная партия поддерживает немедленные пленарные дебаты в Европарламенте. Ему должно быть разрешено незамедлительно получить медицинские услуги за границей. Власти Грузии несут полную ответственность за его здоровье», - заявляет европарламентарий.





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