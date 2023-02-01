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Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести Саакашвили в реанимацию
01.02.2023 20:25
Раса Юкнявичене: Призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии
Европарламентарий Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в реанимацию.
По словам Юкнявичене, состояние Саакашвили достигло критической отметки, соответственно, больше нет времени для политических обсуждений.
«Состояние президента Саакашвили достигло критической отметки и с каждой минутой ухудшается.
Я призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы он незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии для получения необходимого лечения. Времени для политических обсуждений больше нет», - заявила Юкнявичене.
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