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Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести Саакашвили в реанимацию


01.02.2023   20:25


Раса Юкнявичене: Призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии

Европарламентарий Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в реанимацию.

По словам Юкнявичене, состояние Саакашвили достигло критической отметки, соответственно, больше нет времени для политических обсуждений.

«Состояние президента Саакашвили достигло критической отметки и с каждой минутой ухудшается.

Я призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы он незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии для получения необходимого лечения. Времени для политических обсуждений больше нет», - заявила Юкнявичене.


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