

Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести Саакашвили в реанимацию

01.02.2023 20:25





Раса Юкнявичене: Призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии



Европарламентарий Раса Юкнявичене призывает власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в реанимацию.



По словам Юкнявичене, состояние Саакашвили достигло критической отметки, соответственно, больше нет времени для политических обсуждений.



«Состояние президента Саакашвили достигло критической отметки и с каждой минутой ухудшается.



Я призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы он незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии для получения необходимого лечения. Времени для политических обсуждений больше нет», - заявила Юкнявичене.





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