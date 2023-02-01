

Карасин: Для танго нужны двое

01.02.2023 20:25





Для танго нужны двое, - такой комментарий касательно возможного возобновления авиасообщения с Грузией сделал глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.



По его словам, Россия готова возобновить авиасообщение с Тбилиси, однако для этого нужно согласие грузинской стороны.



«Мы, естественно, обсуждаем это [возобновление авиасообщения], обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», — заявил Карасин в интервью РБК.



Для справки, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, состоявшейся 18 января, выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Лавров отметил рост ВВП Грузии и сказал, что в значительной степени это произошло «благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





