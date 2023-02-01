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Билл Браудер: Саакашвили выглядит как жертва концлагеря


01.02.2023   20:28


Саакашвили выглядит как жертва концлагеря, - об этом написал на своей странице в «Твиттере» автор «Акта Магнитского» Билл Браудер и опубликовал фотографии с сегодняшнего судебного процесса Михаила Саакашвили.

По его словам, Саакашвили умирает и должен быть переведен в Европу.

«Фотографии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с сегодняшнего судебного процесса. Он выглядит как жертва концлагеря. Он потерял 40% массы своего тела и умирает в заключении. Он просит освободить его для получения соответствующей медицинской помощи. Он должен быть немедленно перевезен на лечение в Европу», - пишет Браудер.


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