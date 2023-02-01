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Андрей Ермак: Саакашвили должен быть возвращен в Украину
01.02.2023 20:31
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев требует от Тбилиси передачи третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В своем Twitter он опубликовал фотографии политика в ходе судебного заседания 1 февраля. Саакашвили включился из больницы посредством видеосвязи и продемонстрировал присутствующим, насколько сильно похудел.
«Мы решительно осуждаем незаконное задержание истинного борца за свободу и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Условия его жизни в тюрьме просто ужасны. Сегодня я отправил эти фотографии нашим международным партнерам. Михаил нуждается в получении серьезного лечения как можно скорее. Он должен быть возвращен в Украину».
Ранее SOVA сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в том, что они пытают и медленно убивают Саакашвили.
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