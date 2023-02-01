Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Андрей Ермак: Саакашвили должен быть возвращен в Украину


01.02.2023   20:31


Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев требует от Тбилиси передачи третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В своем Twitter он опубликовал фотографии политика в ходе судебного заседания 1 февраля. Саакашвили включился из больницы посредством видеосвязи и продемонстрировал присутствующим, насколько сильно похудел.

«Мы решительно осуждаем незаконное задержание истинного борца за свободу и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Условия его жизни в тюрьме просто ужасны. Сегодня я отправил эти фотографии нашим международным партнерам. Михаил нуждается в получении серьезного лечения как можно скорее. Он должен быть возвращен в Украину».


Ранее SOVA сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в том, что они пытают и медленно убивают Саакашвили.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна