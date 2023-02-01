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В ГПЦ ответили на заявление Минкульта по критическому отчету о состоянии храма Гелати
01.02.2023 20:35
Патриархия Грузинской православной церкви (ГПЦ) выступила с заявлением, в котором подтверждает свое уважение к Центру им. Чубинашвили и отмечает, что отчет Центра о состоянии храма Гелати был подготовлен по их просьбе.
В ГПЦ подчеркнули, что отчет не имеет ничего общего с политикой и нацелен на защиту памятника.
ГПЦ также отмечает важность отчета Центра имени Гиоргия Чубинашвили, «который выполнил историческую и бесценную работу по изучению и популяризации национальной культуры».
«Вчерашние заявления о том, что отчет подготовлен приватно и не имеет юридической легитимации, и не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.
В ГПЦ подчеркивают, что отчет был принят при участии членов Ученого совета и его подписала директор ведомства Мариам Гачечиладзе.
Напомним, что несколько дней назад Национальной исследовательский центр по защите истории грузинского искусства и памятников опубликовал критический отчёт по состоянию храма Гелати.
Минкульт остался недоволен отчётом, заявив, что это «сборник мнений политически ангажированных лиц», подготовленный и утвержденный в тайне от руководителя Центра и представленный не в Министерстве или Центре, а в офисе политической партии.
Ведомство обвиняет авторов отчёта в некомпетентности и считает, что он должен стать предметом правового изучения.
Напомним, что в заключении, распространенном от имени центра Чубинашвили говорилось, что процесс принятия решений по реставрации комплекса крайне централизован и непрозрачен, рекомендации прошлых лет игнорируются, критерии проводимых работ неизвестны.
В отчете также приводится список замечаний и рекомендаций по состоянию кровли и фресок монастыря и говорится, что при проведении работ игнорируются элементарные нормы.
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