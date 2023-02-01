

В ГПЦ ответили на заявление Минкульта по критическому отчету о состоянии храма Гелати

01.02.2023 20:35





Патриархия Грузинской православной церкви (ГПЦ) выступила с заявлением, в котором подтверждает свое уважение к Центру им. Чубинашвили и отмечает, что отчет Центра о состоянии храма Гелати был подготовлен по их просьбе.



В ГПЦ подчеркнули, что отчет не имеет ничего общего с политикой и нацелен на защиту памятника.



ГПЦ также отмечает важность отчета Центра имени Гиоргия Чубинашвили, «который выполнил историческую и бесценную работу по изучению и популяризации национальной культуры».



«Вчерашние заявления о том, что отчет подготовлен приватно и не имеет юридической легитимации, и не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.



В ГПЦ подчеркивают, что отчет был принят при участии членов Ученого совета и его подписала директор ведомства Мариам Гачечиладзе.



Напомним, что несколько дней назад Национальной исследовательский центр по защите истории грузинского искусства и памятников опубликовал критический отчёт по состоянию храма Гелати.



Минкульт остался недоволен отчётом, заявив, что это «сборник мнений политически ангажированных лиц», подготовленный и утвержденный в тайне от руководителя Центра и представленный не в Министерстве или Центре, а в офисе политической партии.



Ведомство обвиняет авторов отчёта в некомпетентности и считает, что он должен стать предметом правового изучения.



Напомним, что в заключении, распространенном от имени центра Чубинашвили говорилось, что процесс принятия решений по реставрации комплекса крайне централизован и непрозрачен, рекомендации прошлых лет игнорируются, критерии проводимых работ неизвестны.



В отчете также приводится список замечаний и рекомендаций по состоянию кровли и фресок монастыря и говорится, что при проведении работ игнорируются элементарные нормы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





