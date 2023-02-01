

EPP поддерживает срочные дебаты в Европарламенте по вопросу Саакашвили

01.02.2023 20:47





Члены Европарламента от «Европейской народной партии» (European People’s Party, EPP) обратились к властям Грузии в связи с состоянием здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Депутат Европарламента Мириам Лексман указала, что «Европейская народная партия» поддерживает срочные дебаты в Европарламенте по делу Саакашвили.



«Власти Грузии должны прекратить создавать угрозы жизни экс-президента Саакашвили. Политическая группа «Европейская народная партия» выступает за срочное проведение пленарных дебатов в Европарламенте. Ему должно быть разрешено получить немедленную медицинскую помощь за границей. Правительство Грузии несет полную ответственность за его здоровье», — написала Мириан Лексман.





Европарламентарий Раса Юкнявичене также опубликовала в Twitter фото Саакашвили с суда 1 февраля и призывала власти Грузии перевести бывшего президента в реанимацию, отметив, что времени для политических дисскусий не осталось:



«Состояние президента Саакашвили достигло критической отметки и с каждой минутой ухудшается. Я призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы он незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии для получения необходимого лечения. Времени для политических дискуссий больше нет», — заявила Юкнявичене.





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