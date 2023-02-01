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Фейгин анонсировал новую глобальную акцию в поддержку Саакашвили
01.02.2023 20:55
Новая глобальная акция #SaveMisha в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили пройдёт 20 февраля. Об этом объявил российский правозащитник, юрист и общественный деятель Марк Фейгин.
«Призываем всех, кто возмущен издевательством над Михаилом Саакашвили, выйти в столицах стран проживания к парламентам и правительствам! Они должны вмешаться!» – пишет Фейгин в соцсети.
В эфире Youtube-канала «Фейгин LIVE» он добавил, что акции должны пройти у ведомств, которые принимают решения относительно санкций, или могут вести переговоры по освобождению Саакашвили.
«Нас собирается поддержать новое руководство «Единого национального движения», грузинские общины по всему миру», – сказал Фейгин.
По его словам, акции будут масштабнее, чем пикеты, прошедшие 4 января текущего года у посольств Грузии. 20 февраля митинг пройдет и в Тбилиси.
Новую глобальную акцию прокомментировал и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Мы защищаем человека, которого хотят убить. В таких случаях ни один человек не может остаться равнодушным и нейтральным», – сказал Арестович.
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