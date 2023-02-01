

Президент Грузии: эта война не может быть завершена без ухода России со всех оккупированных территорий

01.02.2023 22:29





«Россия должна понять, где ее границы». Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию Bloomberg. По ее словам, сегодня грузинский вопрос также должен быть на столе переговоров, «поскольку никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий».



Призыв Зурабишвили к восстановлению регионального порядка зависит от решительного поражения президента России Владимира Путина в Украине, и этот момент, по ее словам, быстро приближается. «Россия уже практически проиграла битву, если не полностью войну», — сказала она.



Не потребовав от Москвы полного вывода войск в рамках условий капитуляции, «западный мир совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и 2014 годах», уверена президент Грузии.



Bloomberg отмечает, что критика уроженки Франции Зурабишвили в адрес России привела ее к разногласиям с правительством Грузии, которое старается не раздражать Путина. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, осудив «неоправданную» агрессию Москвы, не ввел санкции против России и отказался предоставить военную помощь Украине, обвинив оппонентов в попытке «открыть второй фронт в Грузии».



«Страна с населением менее 4 млн человек расширила торговлю со своим северным соседом и приняла десятки тысяч россиян, которые бежали из страны со сбережениями в руках, в результате чего в прошлом году экономика Грузии получила 2 млрд долларов», — говорится в статье.



При этом Зурабишвили признает, что власти должны быть «более осторожными», учитывая статус Грузии как страны, находящейся под частичной российской оккупацией и не имеющей защиты со стороны стран ЕС и НАТО, к которым она стремится присоединиться.



Автор статьи напоминает, что европейские амбиции Тбилиси были подорваны в июне, когда Брюссель присвоил статус кандидата Украине и Молдове, в то время как Грузии заявили, что ей еще необходимо выполнить определенные условия.



В то же время Европарламент осудил Грузию за подавление свободы СМИ и отступление от судебной реформы и гражданских свобод, включая свободы бывшего президента Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в больнице, отбывая тюремный срок. Его сторонники считают дело политически мотивированным, но правительство эти обвинения отрицает.



«Зурабишвили, которая имеет право помиловать лидера проевропейской «Революции роз» 2003 года, не стала комментировать свои планы, но сказала, что не думает, что «отдельный случай определит наше европейское будущее», — говорится в статье.



Хотя Грузия не выполнила некоторые требования ЕС, отчасти из-за политических разногласий, президент считает, что пришло время для принятия Европой «стратегического решения». По ее словам, Тбилиси не может позволить себе еще одну неудачу в получении официального статуса кандидата, что может усилить Россию, превратив Грузию в «серую зону» для ее амбиций.



«Вы должны дать нам статус кандидата, – сказала Зурабишвили. – Мы не идеальны, я знаю, что есть вещи, которые мы не делали. Но я думаю, что, несмотря на все это, мы должны двигаться вперед».





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