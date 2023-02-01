

Министр юстиции: Объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение не существует

01.02.2023 22:53





Объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение не существует, - об этом заявил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По словам министра юстиции, парентеральное питание, которое может быть свободно осуществлено в палате, где находится Саакашвили, невозможно проводить из-за отказа самого осужденного, а врачу не дается надлежащая возможность заботиться о здоровье заключенного.



Рати Брегадзе заявляет, что ультиматум и угроза самоповреждения категорически неприемлемы.



«Деструктивные действия радикальной оппозиции для сохранения политической жизнеспособности, как всем известно, не новы для общества. Соответственно, неудивительно, что они для достижения частных политических целей не стесняются политизировать вопрос здоровья человека и манипулировать этим вопросом. В течение двух дней идет активная кампания для перевода заключенного Михаила Саакашвили в реанимационное отделение, что служит цели формирования неверного общественного восприятия о состоянии здоровья, искусственного обострения эмоционального фона и умышленного представления справедливых действий государства несправедливо.



В рамках вышеупомянутой кампании со стороны адвоката Михаила Саакашвили и членов его политической команды вчера сознательно распространилась ложная информация, будто заключенного перевели в реанимационное отделение. В вопросах лечения для нас достоверны мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно вчерашнему заявлению директора клиники «Вивамед», у пациента нет нарушения функции глотания или какого-либо другого мешающего механизма, который может существовать для приема пищи. Осужденному было предложено парентеральное питание, от которого он категорически отказывается и заявляет, что согласится на такое питание только в том случае, если будет переведен в реанимационное отделение.



Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что не существует объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение. Соответственно, общественность обязательно должна знать, что мероприятия, необходимые для здоровья, в частности парентеральное питание, которое может быть свободно осуществлено в палате, где находится осужденный Саакашвили, невозможно проводить из-за отказа самого заключенного, врачу же не дается надлежащая возможность заботиться о здоровье заключенного, а ультиматум и угроза самоповреждения категорически неприемлемы для нас и для всего общества», - заявил Рати Брегадзе.





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