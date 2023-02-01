

Турция готовится закрыть аэропорты для российских авиакомпаний с американскими самолетами

01.02.2023 23:56





Турция готовится закрыть аэропорты для российских авиакомпаний, летающих на самолетах американского производства. Как сообщает «Авиаторщина», крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Navas сообщил, что может полностью прекратить работу с лайнерами перевозчиков из РФ, попавших под экспортные санкции США.



Из-за ограничений, запрещающих заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом, Navas посоветовала российским авиакомпаниям летать в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства. Такие самолеты не подпадают под санкции и могут обслуживаться в аэропортах.



Ряд российских авиакомпаний получили письма от Navas в конце декабря. В документах говорится, что под запрет могут попасть «некоторые или все рейсы», которые осуществляются в Турцию.



Navas признает, что решение принято под давлением Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Ведомство предупредило турецких чиновников, что тем могут грозить тюремные сроки и штрафы, а турецкой экономике — потеря экспортных привилегий, если Анкара будет оказывать услуги по поставкам запчастей и заправке самолетов американского производства в обход санкций.



В феврале, вскоре после начала российского вторжения в Украину, США ввели жесткие санкции в отношении российского авиасектора: под запрет попали полеты в Россию и Беларусь на самолетах американского производства, либо состоящих более чем на четверть из американских компонентов. Отныне для таких перелетов требуется лицензия Минторга США.



Несмотря на это, только за период с 1 октября 2022 года российские авикомпании совершили 2,1 тысячи перелетов на самолетах Boeing в Турцию, включая Стамбул, Измир и Анталью, согласно подсчетам Cirium.



«Фактически это украденные самолеты», — говорит Йорук Исик, глава консалтинговой компании Bosphorus Observer в Стамбуле. После введения санкций лизинговые компании потребовали вернуть около 500 лайнеров общей стоимостью 10 млрд долларов. В ответ российские власти разрешили перерегистрировать самолеты в национальной юрисдикции и использовать для полетов внутри страны и в «дружественные» государства.





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