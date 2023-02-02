

В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по поводу Михаила Саакашвили

02.02.2023 10:31





Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по поводу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Этот вопрос уже внесен в повестку дня Европарламента.



Инициатором дебатов является депутат Европарламента Анна Фотыга. На вчерашнем заседании она заявила, что все информированы о тяжелом состоянии здоровья Михаила Саакашвили и необходимы дебаты.



Кроме того, депутат Европарламента Раса Юкнявичене призвала власти Грузии перевести Михаила Саакашвили в реанимационное отделение.



По словам Юкнявичене, состояние Саакашвили достигло критической отметки, соответственно, больше нет времени для политических обсуждений.



Другой депутат Европарламента, Мириам Лексманн, заявила, что третьему президенту Грузии нужно разрешить немедленно пройти лечение за границей.



Депутат делится в социальной сети «Твиттер» фотографиями, на которых наглядно видно состояние здоровья бывшего президента страны.





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