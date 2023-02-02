

Министр юстиции Грузии отказался брать ответстенность за состояние Михеила Саакашвили

02.02.2023 10:33





По заявлению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба, Минюст и медицинский персонал «не могут быть ответственны за самоповреждение пациента».



Как отметил Рати Брегадзе на брифинге в Министерстве юстиции Грузии, исходя из интересов здоровья заключенного, он призывает всех прекратить поддерживать самоповреждение Михаила Саакашвили и политизировать вопрос исполнения приговора.



«Еще раз напомню обществу, что когда заключенный Михаил Саакашвили голодал, Специальная пенитенциарная служба, согласно соответствующему протоколу призывала его прекратить голодовку. Заинтересованная сторона же во всех возможных формах подталкивала Михаила Саакашвили к голодовке, то есть к искусственному ухудшению состояния здоровья. Как только распространилась информация о возможном отравлении, мы предложили Саакашвили провести токсикологическую экспертизу, от которой он отказался. Он не дает следствию возможности взять образцы, необходимые для токсикологической экспертизы. Это указывает на то, что сторона не заинтересована в установлении истины. Мы также предлагали ему и его защите, чтобы из любой зарубежной клиники они привезли любого врача, однако сторона не откликнулась и на это предложение. Эта цепь развития событий направлена ​​на ухудшение состояния здоровья и таким образом избежать исполнения приговора.



Мы, пенитенциарная служба, Министерство юстиции и медицинский персонал, можем быть ответственны только за надлежащее выполнение своих обязанностей, но не можем нести ответственность за самоповреждение заключенного.



Исходя из интересов здоровья заключенного, мы призываем всех немедленно прекратить поддерживать самоповреждение Михаила Саакашвили и политизировать вопрос исполнения приговора», - заявил Рати Брегадзе.





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