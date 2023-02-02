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Льюис Боно назначен старшим советником США по переговорному процессу на Кавказе
02.02.2023 10:38
Льюис Боно назначен главным советником США по переговорному процессу на Кавказе. На этом посту он сменит Филипа Рикера.
Как отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, Льюис Боно будет работать с региональными лидерами над продвижением мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и урегулированием продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии.
«Его назначение также подтверждает важность для Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Грузии и роль Женевских международных переговоров по вопросу Грузии, единственного международного формата, который касается оккупации Россией 20% территории Грузии», — заявил Блинкен.
Льюис Боно ранее работал советником заместителя госсекретаря в Совете национальной безопасности, представителем США в Международном агентстве по атомной энергии и директором региональных офисов ООН в Вене и Басре.
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