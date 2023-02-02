

Омбудсмен Украины требует допуска к Саакашвили

02.02.2023 10:58





Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к Михаилу Саакашвили и призвал правозащитников повлиять на власти Грузии. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию вокруг Саакашвили он назвал «недопустимой».



«В очередной раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины. Ведь несколько раз общался с Омбудсменом Грузии и написал несколько писем в министерство юстиции и не получил никакого ответа! Требую срочно отпустить его на лечение! <…> То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины», — написал Лубинец.



По его словам, Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи.



Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский также назвал то, что происходит с Саакашвили, пыткой. По его словам, власти Грузии «понемногу его убивают». В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину.





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