

Российская пропаганда прямым текстом угрожает Грузии

02.02.2023 11:25





Российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил Грузии «повтором» августа 2008 года. Так он отреагировал на заявление президента Саломе Зурабишвили в интервью изданию Bloomberg. Она сказала, что война в Украине не должна завершиться «без отступления России со всех оккупированных территорий».



В ответ на эти слова Соловьев написал в своем Telegram-канале:



«Раскачивают и Грузию. Планируют пойти путем Саакашвили? Повторить 08.08.08?».



Другой пропагандистский ресурс – телеканал «Царьград» – назвал заявление Зурабишвили «дерзким». На сайте телекомпании отмечается, что «Грузия замахнулась на спасенные Россией территории».





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