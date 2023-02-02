|
|
|
Российская пропаганда прямым текстом угрожает Грузии
02.02.2023 11:25
Российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил Грузии «повтором» августа 2008 года. Так он отреагировал на заявление президента Саломе Зурабишвили в интервью изданию Bloomberg. Она сказала, что война в Украине не должна завершиться «без отступления России со всех оккупированных территорий».
В ответ на эти слова Соловьев написал в своем Telegram-канале:
«Раскачивают и Грузию. Планируют пойти путем Саакашвили? Повторить 08.08.08?».
Другой пропагандистский ресурс – телеканал «Царьград» – назвал заявление Зурабишвили «дерзким». На сайте телекомпании отмечается, что «Грузия замахнулась на спасенные Россией территории».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна