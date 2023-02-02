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Следственная служба Минфина Грузии и Комитетом госдоходов Армении подписан меморандум о взаимопонимании
02.02.2023 11:44
Глава следственной службы Министерства финансов Грузии Сосо Рамишвили вместе с другими руководителями посетил с официальным визитом Комитет государственных доходов Армении.
По информации Следственной службы Минфина, в рамках визита состоялись двусторонние встречи между руководителями ведомств.
«Стороны обсудили такие важные вопросы, как борьба с преступлениями, совершаемыми в финансово-экономической сфере, предотвращение финансовых и иных видов преступлений в рамках компетенции и другие.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого, двустороннее сотрудничество между ведомствами-партнерами Грузии и Армении в сфере выявления, предотвращения и расследования преступлений, совершенных в финансово-экономической сфере, будет далее углубляться и активизироваться.
По итогам визита намечены конкретные будущие мероприятия в направлении обмена опытом и обеспечения его реализации на практике», — говорится в информации Следственной службы Министерства финансов Грузии.
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