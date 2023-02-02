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Представитель «Мечты»: Я бы советовал европарламентариям оставить в покое нашу страну
02.02.2023 12:34
Президент Украины находит время на то, чтобы ходить с фотографиями заключенного Саакашвили
Президент Украины находит время на то, чтобы ходить с фотографиями на брифинги. Россия, которая является оккупантом, в том числе и для нас, атакует, а он находит время на то, чтобы ходить с фотографиями заключенного Саакашвили, - заявил член большинства парламента Грузии Ираклий Заркуа.
Так он откликнулся на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что «у правительства Грузии есть цель – убить Саакашвили».
«Мне очень жаль... Президент Украины находит время на то, чтобы ходить с фотографиями на брифинги. Это очень странно. Теряет территории, гибнет множество людей, Россия, которая является оккупантом, в том числе и для нас, атакует, а он находит время на то, чтобы ходить с фотографиями заключенного Саакашвили. Мне это непонятно. Желаю победы украинскому народу, желаю достойных властей», - заявил Заркуа.
По его словам, дебаты по поводу Михаила Саакашвили в Европарламенте являются спланированными.
«Это спланированный спектакль. Вчера заключенный Саакашвили задрал футболку и тут же были назначены дебаты в EPP. Кто-нибудь думает, что из-за заключенного в Европарламенте могут назначить дебаты за один день, за несколько часов? Это было спланировано для того, чтобы показать, что, мол, Грузия и ее власти, нарушают права заключенного, пытают и убивают человека. Я бы советовал европарламентариям, особенно советовал бы EPP, оставить в покое нашу страну», - отмечает Заркуа.
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