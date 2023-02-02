

Бывший Народный защитник Грузии удостоена премии Госдепартамента США

02.02.2023 14:10





Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария и ее команда награждены ежегодной премией «Всемирный защитник прав человека» (Global Human Rights Defender Awards) от Госдепартамента США. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.



В Госдепе подчеркивают, что защита и поддержка правозащитников остается ключевым приоритетом внешней политики США, поскольку они – неотъемлемая часть демократии, доступа к правосудию, активного гражданского общества, экономического процветания и экологической устойчивости.



В тексте о награждении Нино Ломджария и ее команды говорится:



«Г-жа Ломджария была Народным защитником Грузии с 2017 по 2022 год. Под ее руководством Офис Народного защитника признавался самым независимым демократическим институтом в Грузии. На протяжении всего своего пребывания в должности Нино и ее команда выступали за усиление защиты прав человека для всех, временами под сильным политическим давлением; они сохраняли свою независимость повсюду.



Работа Аппарата Народного защитника по борьбе с дискриминацией и защите прав детей, людей с ограниченными возможностями, заключенных, лиц ЛГБТКИ+ и представителей религиозных меньшинств, независимо от политической принадлежности, направлена на построение демократического государства, соответствующего евроатлантические устремления своих граждан».



Сама экс-Омбудсмен Нино Ломджаря заявила, что для нее – большая честь получить премию «Всемирный защитник прав человека».



«Большое спасибо сотрудникам Госдепартамента США и посольства США в Грузии, которые поддержали меня в представлении европейского региона на соискание этой премии. Большое спасибо, конечно, каждому сотруднику Аппарата Народного защитника, моим заместителям и всем, с кем мы боролись за защиту прав человека последние пять лет!».



Всего лауреатами премии в этом году стали представители десяти стран. Помимо бывшего Омбудсмена Грузии в список попали защитники прав человека из Бангладеш, Бразилии, Гондураса, Ирака, Ирана, Камбоджи, Китая, Мавритании и Того.





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