

Келли Дегнан о Саакашвили: Правительство США внимательно следит за этим процессом

02.02.2023 14:11





Посол США в Грузии Келли Дегнан оценивает ситуацию связанную с состоянием Михеила Саакашвили как серьезную. При этом она отметила, что правительство США внимательно следит за этим процессом.



По словам Дегнан, состояние здоровья Саакашвили вызывает озабоченность, и правительство Грузии обязано оказать ему необходимую помощь. Для этого, по словам посла, необходимо обозначить точный диагноз, чтобы затем определить какие вмешательства необходимо провести:



«Безусловно, это очень серьезная ситуация, то что мы видели вчера. Наши правительства, как и правительства других стран, внимательно следят за этим процессом, и это предмет вызывающий озабоченность. Это ответственность правительства, что бы обеспечить необходимую помощь. Для этого необходимо знать диагноз и определить необходимую помощь. Мы продолжаем следить за этим делом», — сказала Келли Дегнан.



1 февраля Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда. По словам Саакашвили, его состояние резко ухудшилось, и единственное, о чем он просит, это предоставить ему возможность адекватного лечения.





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