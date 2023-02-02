|
|
|
Келли Дегнан о Саакашвили: Правительство США внимательно следит за этим процессом
02.02.2023 14:11
Посол США в Грузии Келли Дегнан оценивает ситуацию связанную с состоянием Михеила Саакашвили как серьезную. При этом она отметила, что правительство США внимательно следит за этим процессом.
По словам Дегнан, состояние здоровья Саакашвили вызывает озабоченность, и правительство Грузии обязано оказать ему необходимую помощь. Для этого, по словам посла, необходимо обозначить точный диагноз, чтобы затем определить какие вмешательства необходимо провести:
«Безусловно, это очень серьезная ситуация, то что мы видели вчера. Наши правительства, как и правительства других стран, внимательно следят за этим процессом, и это предмет вызывающий озабоченность. Это ответственность правительства, что бы обеспечить необходимую помощь. Для этого необходимо знать диагноз и определить необходимую помощь. Мы продолжаем следить за этим делом», — сказала Келли Дегнан.
1 февраля Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда. По словам Саакашвили, его состояние резко ухудшилось, и единственное, о чем он просит, это предоставить ему возможность адекватного лечения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна