

Евродепутат Мириам Лексман: Жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в опасности

02.02.2023 14:56





«Жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в опасности. Игра, уловки и ложь должны прекратиться», — заявила европарламентарий Мириам Лексман во время дебатов о Михаиле Саакашвили в Европарламенте.



По словам депутата, власти Грузии несут полную ответственность за здоровье Михаила Саакашвили.



«Это постыдное действие властей Грузии прямо противоречит заявленным правительством европейским устремлениям, его принципам и ценностям, о чем много раз заявляли члены этого парламента в последние недели и месяцы. Я еще раз обращаюсь к властям Грузии, разрешить Саакашвили лечиться за границей. Согласно статье 283 УК Грузии, бывший президент Саакашвили не должен умереть в тюрьме. Власти Грузии несут полную ответственность за его здоровье, благополучие и будут ответственны за все, что с ним произойдет», — заявила Лексман.





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