

Лавров вновь похвалил власти Грузии и обвинил Запад в беспрецедентном давлении на Тбилиси

02.02.2023 15:05





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад хотел бы превратить Грузию в «раздражитель» для России. Главный дипломат Москвы, при этом, вновь похвалил власти в Тбилиси за то, что они противостоят «давлению Запада».



«Сейчас в Грузии наряду с президентом… есть правительство… которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они [власти Грузии] говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.



Он добавил, что это «отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа».



«Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной «раздражитель», вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет».



Это не первое подобное заявление со стороны главы МИД РФ. В декабре 2022 года Сергей Лавров также хвалил власти Грузии. «И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что [будут] руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — сказал тогда российский министр.





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