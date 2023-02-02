

Йоханнес Хан: Власти Грузии обязаны действовать, если Саакашвили в критическом состоянии

02.02.2023 16:21





Власти Грузии обязаны принять все необходимые меры для защиты здоровья Саакашвили, - заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан в ходе состоявшихся в Европарламенте дебатах по поводу состояния здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По его словам, его права должны быть соблюдены в суде, в том числе право быть лично представленным на судебном процессе. Должны быть защищены и его права как заключенного.



«Евросоюз и Еврокомиссия внимательно следят за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили после его возвращения в Грузию. Михаил Саакашвили был арестован за превышение полномочий, приговор ему вынесли заочно.



Мы неоднократно заявляли, что власти Грузии обязаны принять все необходимые меры для защиты здоровья Саакашвили. Как в личных беседах, так и в публичных заявлениях мы отмечали, что власти Грузии несут легальную ответственность за обеспечение здоровья всех заключенных, предоставление адекватных медицинских услуг и соблюдение основных прав в соответствии с международными обязательствами Грузии. Дополнительно, мы систематически осуществляем мониторинг судебных слушаний по выдвинутым против него обвинениям, а также требований перевести его за границу.



Его права в суде должны быть соблюдены, в том числе право быть представленным лично на судебном процессе. Следует уважать его права как заключенного, как и его право на приватность. Исходя их этого, позиция Евросоюза предельно ясна – власти Грузии обязаны действовать, если Саакашвили в критическом состоянии.



Оценка состояния здоровья Саакашвили, также как и адекватность лечения, доступного в Грузии, подвергались сомнению различными сторонами. Я верю, что все заинтересованы в том, чтобы власти Грузии рассмотрели привлечение независимых международных экспертов», - заявил Йоханнес Хан.



Вместе с тем, Йоханнес Хан отметил, что Евросоюз продолжит мобилизацию дипломатических усилий, чтобы избежать какого-либо драматического исхода в случае с Саакашвили.





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