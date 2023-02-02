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МИД Украины Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения с Михеилом Саакашвили
02.02.2023 17:32
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили и требует передать его Киеву. Об этом говорится в распространенном в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".
"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии", - заявил МИД.
МИД призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.
"Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - отметили в ведомстве.
МИД призвал иностранные правительства и международные организации встать публично на защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.
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