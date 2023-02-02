Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Пытать лидера оппозиции до смерти неприемлемо для страны, которая хочет вступить в ЕС» — президент Молдовы


02.02.2023   17:36


Президент Молдовы Майя Санду на своей личной странице в Twitter опубликовала заявление о состоянии здоровья Михеила Саакашвили.

Президент Республики Молдова отмечает, что критическое физическое состояние Саакашвили вызывает крайнюю тревогу:

«Критическое физическое состояние Михеила Саакашвили вызывает крайнюю тревогу. Пытать лидера оппозиции до смерти неприемлемо для страны, которая хочет вступить в Евросоюз. Саакашвили должен быть немедленно освобожден и отправлен на лечение за границу», — написала Майя Санду.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна