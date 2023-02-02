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«Пытать лидера оппозиции до смерти неприемлемо для страны, которая хочет вступить в ЕС» — президент Молдовы
02.02.2023 17:36
Президент Молдовы Майя Санду на своей личной странице в Twitter опубликовала заявление о состоянии здоровья Михеила Саакашвили.
Президент Республики Молдова отмечает, что критическое физическое состояние Саакашвили вызывает крайнюю тревогу:
«Критическое физическое состояние Михеила Саакашвили вызывает крайнюю тревогу. Пытать лидера оппозиции до смерти неприемлемо для страны, которая хочет вступить в Евросоюз. Саакашвили должен быть немедленно освобожден и отправлен на лечение за границу», — написала Майя Санду.
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