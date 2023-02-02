

Бежашвили: Заявление Лаврова подтверждает, что «Грузинская мечта» продолжает превращать страну в задворки России

02.02.2023 17:40





По мнению одного из лидеров «Национального движения» Левана Бежашвили, заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова еще раз подтверждает, что «Грузинская мечта» продолжает российскую политику по превращению страны в задворки России.



По словам Бежашвили, заявление Лаврова указывает на то, что правящая партия Грузии весь последний год повторяет нарратив российских властей.



«Заявление Лаврова прямо указывает на то, что цитируется не правительство Грузии, а наоборот – правительство Грузии в течение последнего года цитирует нарративы президента, премьер-министра, Министерства иностранных дел Российской Федерации, и это же сегодня повторяет Лавров. Это еще раз подтверждает, что «Грузинская мечта» сегодня реально является «Русской мечтой», продолжающей российскую политику по превращению страны в задворки России, и мы ясно видим результаты», - заявил Леван Бежашвили.



Для справки, по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами.



По его словам, Запад хотел бы превратить Грузию в «раздражитель» для РФ.





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