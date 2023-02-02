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Гиули Аласания: Министр юстиции анонсирует смерть Михаила Саакашвили – Со всех спросится


02.02.2023   18:01


Михаил Саакашвили – не какой-то отдельный человек. Это человек, по поводу которого несколько очень значительных организаций приняли резолюцию, - заявила мать третьего президента Грузии Гиули Аласания в беседе с журналистами.

Так она отреагировала на заявление президента Грузии относительно Михаила Саакашвили, согласно которому, «отдельный случай не определяет наше европейское будущее».

«Фактически, весь мир встал на ноги. Зеленский обратился ко всему миру, чтобы спасли его гражданина. Не знаю, какие у них здесь иллюзии, доберутся до каждого, кто причастен к этому процессу.

Извиняюсь, но {такие люди} определяют будущее этой страны. Он {Михаил Саакашвили} не является каким-то отдельным человеком. Это человек, по поводу которого приняли резолюции несколько очень значительных организаций.

Министр юстиции фактически анонсирует смерть Саакашвили. Думаю, со всех спросится», - отметила Аласания.


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