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Депутат Европарламента призвала власти Грузии учесть, что они теряют из-за ситуации с Саакашвили
02.02.2023 18:20
Депутат Европарламента («Зелёные/Свободный европейский альянс») Маркета Грегорова считает, что дело Михеила Саакашвили олицетворяет все проблемы Грузии — недоверие к суду, поляризацию и дезинформацию.
«Нет большей конспирации, чем та, что нам якобы платит «Национальное движение» или нас заставляет Саакашвили… Это глупость.
Мы переживаем [из-за состояния Саакашвили], потому, что должны; Потому, что это чрезвычайно поляризованное дело и человек умирает в тюрьме.
Я настоятельно призываю власти Грузии иметь в виду не только те очки, которые вы получаете из-за его ареста, но и те, которые теряете», — заявила она и добавила, что вместо обсуждения статуса кандидата для Грузии в Европарламенте приходится говорить о политическомю заключенном.
Она также отметила, что закон о деолигархизации не решит проблему и указала на ухудшающееся положение по вопросу поляризации.
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