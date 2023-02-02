

Иоселиани: Исследование NDI показывает разочарование в отношении политики и политиков

02.02.2023 19:31





Когда вам полтора года твердят одно и то же: он умрет завтра, умрет послезавтра, неужели и спустя полтора года можно верить, что он умрет завтра или послезавтра? Большинство людей уже не верит в то, что придет волк, - об этом лидер партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря о состоянии здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По словам Левана Иоселиани, он не верит, что Михаил Саакашвили при смерти.



«Правду говоря, я не верю, что он при смерти. Когда его в первый день посадили, со второго дня у него началась истерика, и об этом уже говорят полтора. Я вообще не верю, чтобы человек на протяжении полутора лет каждый день умирал. Михаил Саакашвили полностью использует эту историю для достижения своих политических целей… Одно является фактом, что этот человек не может находиться в тюрьме, не может с этим смириться и делает все, чтобы выбраться из тюрьмы. Это делается как он сам, так и его партия, его семья. Естественно, таковы их цели, и жертвой этих целей не должна стать возможность сближения нашей страны с Европой», - заявил Леван Иоселиани.



По словам Иоселиани, Саакашвили использует свое положение в тюрьме как инструмент политической борьбы.



«Я думаю, что «Грузинская мечта» в весьма плохом положении на внешнем фронте относительно Михаила Саакашвили, потому что фактически, мы слышим много заявлений о Саакашвили, и мы не видели ни одного заявления, говорящего о противоположном, которое было бы в поддержку «Грузинской мечты», - заявил Леван Иоселиани.



В ходе передачи Леван Иоселиани также сказал о результатах исследования NDI, отметив, что они показывают разочарование в политиках и политике.



«Я не смотрю серьезно на эти партийные рейтинги, потому что количество неопределившихся настолько велико, что мы все прекрасно понимаем, что в период выборов ни у «Национального движения» не будет 6%, ни у «Грузинской мечты» - 25%.



Более важны общие тенденции и то, что показывает это исследование. А оно показывает, что есть разочарование в политике и политиках, особенно в оппозиции, которой не удается говорить о том, что беспокоит людей», - заявил Леван Иоселиани.





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