

В Европарламенте прошли чрезвычайные дебаты о состоянии здоровья Саакашвили

02.02.2023 20:45





В Европарламенте 2 февраля прошли чрезвычайные дебаты по поводу состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, инициатором которых выступила депутат Европарламента Анна Фотыга.



Выступавшие подчеркнули, что Евросоюз крайне обеспокоен ухудшением здоровья Саакашвили и что всю ответственность за его состояние несут власти Грузии. Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан отметил, что ЕС внимательно следит как за судебными слушаниями Саакашвили, так и за событиями, связанными с его здоровьем.



Он подчеркнул, что обеспокоенность Евросоюза неоднократно отмечалась в заявлениях и официальных встречах представителей Представительства ЕС в Грузии и представителей стран-членов ЕС с Министерством юстиции Грузии, на встрече послом Евросоюза с министром юстиции, а также на заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия 29 сентября прошлого года. Он также заявил, что «право Саакашвили, как обвиняемого, должно быть защищено в суде, в том числе право быть лично представленным на судебном процессе».



Еврокомиссар связал это дело с обещанием Грузии выполнить международные обязательства, такие как обеспечение здоровья всех задержанных и надлежащее лечение в соответствии с международными стандартами. Он также отметил, что оценка состояния здоровья Саакашвили, а также адекватность доступного в Грузии лечения ставится под сомнение различными сторонами. По словам Йоханнеса Хана, он считает, что в интересах каждого, чтобы власти Грузии рассмотрели возможность привлечения независимой международной медицинской организации. Еврокомиссар добавил, что «ЕС по-прежнему готов помочь грузинским партнерам в этом вопросе».



Аналогичную позицию выразили и другие выступавшие, подчеркнув, что власть Грузии несет полную ответственность за «принятие всех необходимых мер для защиты здоровья Саакашвили».



Депутат Европарламента Мириам Лексман открыто осудила действия правительства Грузии в связи с обращением с Саакашвили и назвала их «позорными». По ее словам, такие действия полностью противоречат заявлениям властей Грузии о европейских устремлениях. По словам Лексман, «необходимо прекратить игры, уловки и затягивания» и принять все необходимые меры, чтобы не допустить «смерти в тюрьме» бывшего президента. Она разделила мнение еврокомиссара Хана и отметила, что власть Грузии будет нести ответственность, если с Саакашвили что-либо случится.



Депутат Европарламента Маркета Грегорова коснулась дела Саакашвили в контексте выполнения Грузией 12 рекомендаций Евросоюза. Грегорова посоветовала властям Грузии «сосредоточиться на политических очках, которые они теряют, а не на очках, которые они могут получить, удерживая Саакашвили в тюрьме». Она имела в виду стремления Грузии вступить в Евросоюз.



В своем коротком выступлении Анна Фотыга также призвала власти Грузии освободить Саакашвили для лечения за границей. «Он умирает в тюрьме. Это сильно повлияет на будущее Грузии», — отметила она.



Президент Молдовы Майя Санду также призвала власти Грузии немедленно освободить Саакашвили и отправить его на лечение за границу. По ее словам, «смерть от пыток лидера оппозиции неприемлема для страны, желающей вступить в Евросоюз».



В то же время Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением на эту же тему, сравнив методы правительства Грузии с методами НКВД СССР и заявило, что «грубое нарушение прав человека в отношении гражданина Украины противоречит декларируемому Тбилиси курсу на членство в ЕС, и это свидетельствует об ограничении демократии в Грузии». Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительствам иностранных государств и международным организациям с призывом «публично защитить гражданина Украины, бывшего президента Грузии, жизнь которого находится в опасности из-за политических репрессий властей Грузии».





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