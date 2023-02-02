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Партнеры «Грузинской мечты» в Европарламенте призвали отправить Саакашвили на лечение
02.02.2023 20:58
«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европарламенте призывает власти Грузии отправить Михеила Саакашвили на лечение за границу.
Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов является партнером политической партии «Грузинская мечта» в Европарламенте, также как ЕНП (Европейская народная партия) является партнером «Национального движения».
«Сегодня на пленарном заседании Европарламента мы повторили наш призыв к властям Грузии разрешить осужденному экс-президенту Михеилу Саакашвили пройти лечение за границей по гуманитарным соображениям», — говорится в заявлении.
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