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Партнеры «Грузинской мечты» в Европарламенте призвали отправить Саакашвили на лечение


02.02.2023   20:58


«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европарламенте призывает власти Грузии отправить Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов является партнером политической партии «Грузинская мечта» в Европарламенте, также как ЕНП (Европейская народная партия) является партнером «Национального движения».

«Сегодня на пленарном заседании Европарламента мы повторили наш призыв к властям Грузии разрешить осужденному экс-президенту Михеилу Саакашвили пройти лечение за границей по гуманитарным соображениям», — говорится в заявлении.


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