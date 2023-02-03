

Еврокомиссия публикует отчет о заявке Грузии на вступление в Евросоюз

03.02.2023 10:54





Грузия имеет определенный уровень подготовки для осуществления законодательства в сфере правосудия, свободы и безопасности, - это отмечается в подготовленном Еврокомиссией отчете о заявке Грузии на вступление в Евросоюз.



«Страна имеет несколько стратегий, особенно в связи с терроризмом и миграцией. Законодательство в некоторых сферах, особенно касательно иностранцев и вопросов убежища, в основном соответствует законодательству ЕС, однако институциональное сотрудничество и координация слабы. В результате осуществление иногда неудовлетворительное», — говорится в документе.



В отношении публичных закупок отмечается, что в Грузии имеется определенный уровень подготовки в сфере государственных закупок.



«В последующем ей следует уравнять свою правовую базу с законодательством ЕС, включая подрядчиков в коммунальном секторе, и в дальнейшем привести свое законодательство в соответствие с директивой о концессиях при закупках в секторах обороны, безопасности», — говорится в отчете.



В документе отмечается, что правила ЕС требуют, чтобы государства-члены ЕС могли производить статистику на основе профессиональной независимости, беспристрастности, надежности, прозрачности и конфиденциальности.



Кроме того, в отчете отмечается, что правила ЕС направлены на обеспечение справедливой конкуренции и стабильности среди финансовых институтов, а именно банковских, страховых, дополнительных пенсий, инвестиционных услуг и рынков ценных бумаг. Они включают правила авторизации, деятельности и надзора за этими институтами.



В документе также говорится о цифровой трансформации и медиа и подчеркивается, что ЕС поддерживает исправное функционирование электронного рынка, коммуникаций, электронной коммерции и аудиовизуальных услуг. Правила защищают потребителей и поддерживают универсальный доступ к современным сервисам.



«Грузия имеет определенный уровень подготовки в сфере информационного общества и медиа. Она предприняла определенные шаги для приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС. У Грузии есть несколько стратегий цифровой политики, но необходимо приложить усилия, чтобы они соответствовали с «Формированием цифрового будущего Европы» и «Цифровым компасом» ЕС. Осуществление положений спектра Европейского кодекса электронных коммуникаций не является очевидным. Существует нехватка режима универсального обслуживания и, соответственно, внедрение универсальных сервисов по Европейскому кодексу электронных коммуникаций пока невозможно. Конкретных правовых актов или правил об открытом доступе в интернет не существует. По-видимому, достигнут прогресс в направлении соответствия с директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-сервисах», — отмечается в отчете.





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